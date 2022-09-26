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الصباح الفني

‭”‬الرهوط‭” ‬في‭ ‬جولة‭ ‬مغربية‭ ‬وأوربية

منذ 15 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬العرض‭                             (‬خاص‭)‬
فرقة‭ ‬مسرح‭ ‬البيضاء‭ ‬قدمت‭ ‬عرضا‭ ‬ضمن‭ ‬تظاهرة‭ ‬‮«‬المسرح‭ ‬يتحرك‮»‬ قدمت‭ ‬فرقة‭ ‬مسرح‭ ‬البيضاء،‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬عرضا‭ ‬لمسرحية‭ “‬الرهوط‭” ‬بمسرح‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬جرى‭ ‬تصويره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طاقم‭ ‬تابع‭ ‬للشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإذاعة‭ ‬والتلفزة‭ ‬ضمن‭ ‬تظاهرة‭ “‬المسرح‭ ‬يتحرك‭” ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭.‬ العرض‭ ‬المسرحي‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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