الصباح الفني
”الرهوط” في جولة مغربية وأوربية
فرقة مسرح البيضاء قدمت عرضا ضمن تظاهرة «المسرح يتحرك» قدمت فرقة مسرح البيضاء، مساء الخميس الماضي، عرضا لمسرحية “الرهوط” بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء، جرى تصويره من قبل طاقم تابع للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ضمن تظاهرة “المسرح يتحرك” بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل. العرض المسرحي الذيأكمل القراءة »
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