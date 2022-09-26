الصباح الفني
الرومي تنعي “هشام الزمن الجميل”
نعت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الممثل المصري هشام سليم الذي غيبه الموت الخميس الماضي بعد صراع مع المرض، بنص نثري بعنوان “يا هشام الزمن الجميل” تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأعربت الرومي عن حزنها الشديد من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصّة ب”إنستغرام”، إذ كتبت:أكمل القراءة »
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