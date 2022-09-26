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اذاعة وتلفزيون

“أشباح أوربا” على “شاهد Vip”

منذ 17 ثانية
أعلنت منصة “شاهد Vip” عن عرض فيلم “أشباح أوربا”، من بطولة هيفاء وهبي، بعد سلسلة من التأجيلات والأزمات التي واجهت الفيلم، ما أدى إلى تأخير موعد طرحه أكثر من مرة، رغم انتهاء تصويره في أواخر 2019. وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي، حيث تجسد هيفاء وهبي خلالهأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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