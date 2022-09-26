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الرياضة

الرجاء يفتح صفحة الكبير

منذ 19 دقيقة
البدراوي قدم المدرب التونسي وهدد بالرحيل وغير الإدارة التقنية فتح الرجاء الرياضي صفحة جديدة في مساره، بتعاقده مع المدرب التونسي منذر الكبير، وتقديمه في ندوة صحافية أول امس (السبت) بالبيضاء. ووقع الكبير عقده لتدريب الرجاء، خلفا لفوزي البنزرتي، ويمتد لموسمين، براتب شهري يصل إلى 40 مليونا. تغييراتأكمل القراءة »

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منذ 19 دقيقة


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