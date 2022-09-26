الرياضة
الرجاء يفتح صفحة الكبير
البدراوي قدم المدرب التونسي وهدد بالرحيل وغير الإدارة التقنية فتح الرجاء الرياضي صفحة جديدة في مساره، بتعاقده مع المدرب التونسي منذر الكبير، وتقديمه في ندوة صحافية أول امس (السبت) بالبيضاء. ووقع الكبير عقده لتدريب الرجاء، خلفا لفوزي البنزرتي، ويمتد لموسمين، براتب شهري يصل إلى 40 مليونا. تغييراتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا