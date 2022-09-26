الصباح الفني
جنات: مستعدة للتمثيل
أكدت الفنانة جنات مهيد أنها مستعدة لخوض تجربة التمثيل في أعمال تتقمص فيها دور فتاة “رومانسية وطيبة”، على حد قولها”، مؤكدة أنها تستمتع كثيرا بتجسيد شخصيات فيديو كليبات أغانيها. ولم تخف جنات تجربة المشاركة في إنتاجات تلفزيونية أو سينمائية، مشيرة إلى أن أدوارها في الفيديو كليبأكمل القراءة »
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