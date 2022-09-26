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الصباح الفني

جنات‭: ‬مستعدة‭ ‬للتمثيل

منذ 20 ثانية
‭ ‬أكدت‭ ‬الفنانة‭ ‬جنات‭ ‬مهيد‭ ‬أنها‭ ‬مستعدة‭ ‬لخوض‭ ‬تجربة‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬تتقمص‭ ‬فيها‭ ‬دور‭ ‬فتاة‭ “‬رومانسية‭ ‬وطيبة‭”‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قولها‭”‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬تستمتع‭ ‬كثيرا‭ ‬بتجسيد‭ ‬شخصيات‭ ‬فيديو‭ ‬كليبات‭ ‬أغانيها‭.‬ ولم‭ ‬تخف‭ ‬جنات‭ ‬تجربة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إنتاجات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬أو‭ ‬سينمائية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أدوارها‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب‭أكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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