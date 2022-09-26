الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي احتفى الوداد الرياضي لكرة القدم بلاعبه أيمن الحسوني، عقب خوضه 200 مباراة رسمية بقميص النادي الأحمر. وقدم الفريق هدية تذكارية للحسوني، عبارة عن قميص يحمل رقم 200، متمنيا له مزيدا من التألق، قبل انطلاق الحصة التدريبية ليوم الجمعة الماضي. الجيش الملكي يخوض الجيش الملكي مباراةأكمل القراءة »
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