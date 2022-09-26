حوادث
اعتقال مقرصن المكالمات الدولية بالقلعة
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، أخيرا، بعد اطلاعه على مسطرة البحث التمهيدي للضابطة القضائية مع شخص يشتبه في تورطه في قضية قرصنة وسرقة مكالمات دولية، بتمديد الحراسة النظرية لمدة أربع وعشرين ساعة، وتعميق البحث في المنسوب إليه، وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بالقلعة، الاثنين الماضي،أكمل القراءة »
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