الرياضة
حسبان يتبرأ من مشاكل الرجاء
رفض سعيد حسبان، الرئيس الأسبق للرجاء الرياضي، الزج باسمه في مشاكل الفريق. وعلق حسبان على تصريح عزيز البدراوي، الرئيس الحالي لقناة أبوظبي الإماراتية، قائلا “لا أدري لماذا يبحث البدراوي عن ضحايا، وكان عليه أن يكون ملما بكل المشاكل قبل إجراء الحوار”. وغاب حسبان، الرئيس الأسبق للرجاء، عنأكمل القراءة »
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