وطنية
رحو: تسقيف ثمن المحروقات لا يجدي
رئيس مجلس المنافسة قال إنه لا يحابي اللوبيات واقترح توزيع الدعم على الأسر كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن قرب الإفراج عن إصدار تقرير جديد، يهم ملف المحروقات الذي، يحظى بنقاشات ساخنة وردود فعل متباينة في مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية والمهنية والمدنية. وقال رحو، الذي كانأكمل القراءة »
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