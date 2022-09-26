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الصباح الفني

قالوا

منذ 20 دقيقة
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الخريف‭ ‬يشبهنا‭.. ‬يريحنا‭ ‬من‭ ‬زيف‭ ‬البهجة‭”‬ الركراكي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬فريد‭ ‬الركراكي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬يمكن‭ ‬لكلمات‭ ‬التشجيع‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬بسرعة‭ ‬عقلية‭ ‬الكائن‭ ‬اليائس‭ ‬إلى‭ ‬فائز‭”.‬ الزومي كتبت‭ ‬البرلمانية‭ ‬خديجة‭ ‬الزومي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬فيسبوك‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭أكمل القراءة »

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منذ 20 دقيقة


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