الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “الخريف يشبهنا.. يريحنا من زيف البهجة” الركراكي كتب الممثل فريد الركراكي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “يمكن لكلمات التشجيع أن تحول بسرعة عقلية الكائن اليائس إلى فائز”. الزومي كتبت البرلمانية خديجة الزومي تدوينة على “فيسبوك” جاء فيهاأكمل القراءة »
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