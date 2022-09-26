الرياضة
عودة الروح
الأسود ينتزعون التقدير وثلاثة مكاسب بعد الفوز على الشيلي عادت الروح إلى المنتخب الوطني عقب الفوز على نظيره الشيلي، الجمعة الماضي، في المباراة، التي جمعتهما بملعب كورنيلا أربيت ببرشلونة، ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها بقطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبلين.أكمل القراءة »
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