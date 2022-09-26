الرياضة
مدرب ريفرز: الوداد قوي جدا
أبدى ستانلي إيغوما، مدرب ريفرز يونايتد النيجيري، ثقته في قدرة فريقه على هزم الوداد، والتأهل إلى دور المجموعات. وقال ستانلي في تصريح صحافي”الوداد فريق قوي جدا، وهو حامل اللقب، كما أنه يمتلك خبرة كبيرة في المسابقة”. وأضاف” لن نرتاح وسنواصل الاستعداد. نريد إستراتيجية تساعدنا في التغلب علىأكمل القراءة »
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