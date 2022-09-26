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المجالات‭ ‬الترابية‭ ‬بين‭ ‬النموذج‭ ‬التنموي‭ ‬والحوار‭ ‬حول‭ ‬التعمير

منذ 3 دقائق
بقلم‭:  ‬هشام‭ ‬العقراوي‭ ‬‭(*)‬ دعت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬النموذج‭ ‬التنموي‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬عميقة‭ ‬لمنظومة‭ ‬إعداد‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬والسياسة‭ ‬التعميرية،‭ ‬بشكل‭ ‬يتلاءم‭ ‬وتطلعات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وأهداف‭ ‬تحقيق‭ ‬رفاه‭ ‬المواطنين،‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬معه‭ ‬اعتماد‭ ‬تصور‭ ‬جديد‭ ‬لسياسة‭ ‬التعمير‭ ‬يتمحور‭ ‬حول‭ ‬مقاربات‭ ‬للتخطيط‭ ‬الحضري،‭ ‬تتمركز‭ ‬حول‭ ‬جودة‭ ‬إطار‭ ‬العيش‭ ‬والتمازج‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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