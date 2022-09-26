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المجالات الترابية بين النموذج التنموي والحوار حول التعمير
بقلم: هشام العقراوي (*) دعت اللجنة في تقرير النموذج التنموي إلى مراجعة عميقة لمنظومة إعداد التراب الوطني والسياسة التعميرية، بشكل يتلاءم وتطلعات التنمية المستدامة وأهداف تحقيق رفاه المواطنين، ما يجب معه اعتماد تصور جديد لسياسة التعمير يتمحور حول مقاربات للتخطيط الحضري، تتمركز حول جودة إطار العيش والتمازجأكمل القراءة »
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