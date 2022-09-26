الصباح الفني
لمنور والكشف عن السرطان
شاركت الفنانة أسماء لمنور في حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، نظمت لفائدة مجموعة من النساء ببني ملال وخنيفرة. وتقاسمت لمنور مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” صورا من أجواء حملة الكشف عن سرطان الثدي، التي استهدفت عددا من النساء من مناطق مختلفة. وكتبت لمنور قائلة “قضيتأكمل القراءة »
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