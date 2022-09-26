الصباح السياسي
قانون دولة يتجاوز الحكومات
غيات: الميثاق فوق الرهانات الانتخابية وصف محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بأنه قانون دولة يتجاوز عمر الولايات الحكومية والرهانات الانتخابية ليشكل قاعدة مرجعية لكل النصوص المتعلقة بالاستثمار، منوها بانكباب الحكومة، منذ أن تم تعيينها، على الانخراط الفاعلأكمل القراءة »
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