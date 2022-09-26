الصباح السياسي
الـورش المستعجـل
شهيد: تشجيع الرأسمال الوطني المنتج يقتضي القطع مع اقتصاد الريع والاحتكار فرض تسارع التحولات الاقتصادية الدولية وتراخي النموذج الاقتصادي الوطني، التعجيل بإخراج ميثاق جديد للاستثمار، يجيب عن الاختلالات البنيوية التي تعيشها منظومة الاستثمار. وعجل الخطاب الملكي بفتح هذا الورش، وتسريع وتيرة المصادقة عليه من قبل البرلمان، الذيأكمل القراءة »
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