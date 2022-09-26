مجتمع
احتجاجات تنسيقية “أزمور التي نريد”
نظم عدد من أبناء أزمور المنضوين تحت تنسيقية “أزمور التي نريد”، وعدد من تجار ومهنييي المدينة وعدد من السكان والمواطنين، أخيرا، وقفة احتجاجية أمام مسجد الزيتونة للفت الانتباه إلى الوضعية الكارثية التي تعيشها مدينة أزمور إثر تعثر أشغال الساحة العمومية وتماطل المسؤولين في النهوض بتنمية المدينة. وعبر أغلب المتدخلينأكمل القراءة »
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