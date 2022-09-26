حوادث
الفيديو يمنع “بيدوفيل” القنيطرة من الاغتصاب
شاهد ظهوره بالشريط رفقة الطفلة ليعدل عن خطته ويتوجه عبر قاربه نحو البحر علمت «الصباح» أن «بيدوفيل» القنيطرة، الذي أسقطه الدرك البحري بالمهدية، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أمرت النيابة العامة بتسخير زورق تابع للمركز البحري، توجه عبره ضباط محترفون إلى عرض ساحل المحيط الأطلسي بالغرب، واقتادوا المختطفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا