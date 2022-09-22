وفاة هشام سليم بعد صراع مع السرطان

توفي الفنان المصري هشام سليم، اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ64 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وو لد الفنان هشام محمد صالح سليم عام 1958، لكنه لم يرث حب كرة القدم من والده أسطورة النادي الأهلي صالح سليم.

وقدم الفنان الراحل مسيرة فنية وأعمال مميزة ح فرت في ذاكرة الجمهور المصري والعربي، حيث بدأ التمثيل في سن صغيرة من خلال فيلم “إمبراطورية ميم” مع الفنانة فاتن حمامة، كما شارك في فيلمي “أريد حلا” عام 1975 و”عودة الابن الضال” عام 1976.

وتوالت الأعمال الفنية للفنان هشام سليم، حيث قدم ثلة من الأفلام السينمائية منها “عودة الأبن الضال”، و”الناظر”، و”لا تسألني من أنا”، و”يا دنيا ياغرامي”، إلى جانب عدد من الأعمال الدرامية التليفزيونية منها “ليالي الحلمية”، و”الراية البيضا”، و”حرب الجواسيس”، و”في أيد أمينة”، و”أرابيسك”، و”هوانم غاردن سيتي”.

وكان آخر الأعمال الفنية للفنان هشام سليم هو مسلسل “هجمة مرتدة”، الذي ع رض في شهر رمضان 2021، بينما شهد فيلم “موسى” الظهور الأخير للفنان الراحل على شاشة السينما، حيث ظهر خلال أحداث الفيلم بدور ضابط كبير بوزارة الداخلية.