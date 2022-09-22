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هتك عرض تلميذ بقلم

منذ 27 ثانية
اهتزت مدرسة ابتدائية ببوسكورة ضواحي البيضاء، أخيرا، على وقع فضيحة جنسية مدوية، تمثلت في هتك عرض تلميذ قاصر على يد زملائه بقلم حبر جاف. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الضحية البالغ من العمر 6 سنوات، والذي يدرس بالسنة أولى ابتدائي، تعرض لاغتصاب وحشي وسط مرحاض المؤسسة التعليمية التيأكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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