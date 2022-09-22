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حوادث

مصرع “الشعيري” يبرئ مسؤولين بالدرك

منذ 46 ثانية
أكد تسريبهم له خبر مذكرة بحث في حقه من قبل الفرقة الوطنية وتراجع أمام التحقيق برأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، ثلاثة مسؤولين بالدرك أحدهم حصل على التقاعد، بعدما وجدت المحكمة نفسها أمام حادث مصرع البارون مصطفى الشعيري الشهيرأكمل القراءة »

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منذ 46 ثانية


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