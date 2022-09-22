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جرائم الأموال تلاحق مدير أكاديمية
يتابع مع مهندس ومقاولين وموظفين والمفتشية العامة لوزارة التربية فضحت مخالفات دفاتر تحملات أمر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، بتحرير مسطرة بحث غيابية في حق مدير أكاديمية سابق للتربية الوطنية تخلف عن الحضور أكثر من مرة، إذ يتابعأكمل القراءة »
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