حوادث
التشهير يطيح بـ”فيسبوكي” بإنزكان
قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، أخيرا، بمؤاخذة متهم من أجل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، والحكم عليه بـ13 شهرا حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. كما قررت في الدعوى المدنية التابعة لها، بأداء المتهم درهما رمزياأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا