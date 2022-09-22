الأولى
فرار موثق يربك مستثمرين وأسرا
يستعد ضحايا موثق بمراكش، لخوض احتجاجات حول ما تعرضوا له من خيانة الأمانة بالاستيلاء على ودائعهم وعدم تمكينهم من حقوقهم، إذ سطا على ما يقارب سبعة ملايير، ثم اختفى تاركا وراءه ضحايا موزعين بين مستثمرين وخواص، أنجزوا إجراءات تفويت عقارات أو اقتنائها بمكتبه. وارتفع عدد ضحايا الموثقأكمل القراءة »
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