حوادث
إيداع مروجي مفرقعات سجن طنجة
رصدتهما مصالح اليقظة المعلوماتية يعرضان بضاعتهما المحظورة للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، الاثنين الماضي، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، شابين في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج مواد متفجرة وشهب اصطناعية ومعدات تحتوي على موادأكمل القراءة »
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