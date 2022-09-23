أســــــرة
عادات خاطئة تسببه
الدكتورة جبراني قالت إن الألم قد يمتد إلى الذراع ومرضى السكري معرضون للإصابة كشفت الدكتورة كوثر جبراني، طبيبة عامة، بعض أسباب الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي. وأوضحت جبراني في حوار مع “الصباح” أنه من الأعراض التي يعانيها المريض، الإحساس بألم وتنمل، سيما أن المتلازمة تنتج عن ضغط العصبأكمل القراءة »
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