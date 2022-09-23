حوادث
126 سنة لمهاجمي مجمع الفوسفاط بخريبكة
سطوا على شاحنات بنزين وعرضوا رجال القوات المساعدة للتعذيب والضرب أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف لبني ملال، مساء أول أمس (الأربعاء) عصابة المسلحين الذين استولوا على شاحنات بنزين المجمع الشريف للفوسفاط لخريبكة، وعرضوا رجال القوات المساعدة، وعنصرين من شركة خاصةً للحراسة، للتعذيب والضرب والجرح، والتهديد بواسطةأكمل القراءة »
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