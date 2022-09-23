حوادث
إيقاف فرنسي بأكادير
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، الثلاثاء الماضي، فرنسيا كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه. وكانت السلطات القضائية الفرنسية أصدرت أمرا إلقاء القبض عليه، لتورطه في قضية تتعلق بغسيل الأموال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، بفرنسا. وجرى إيقاف الفرنسي الذي يبلغ 36 سنةأكمل القراءة »
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