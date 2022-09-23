حوادث
35 سنة لقاتل وخليلته بالجديدة
الضحية تحرش بالمتهمة رغم وجود قرابة بينهما وشريكها انتقم منه قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة عامل بناء، وحكمت عليه بـ20 سنة سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه، وجنحة المشاركة في الخيانةأكمل القراءة »
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