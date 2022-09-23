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مجتمع

شركات غسل الأموال تستنفر الحكومة

منذ 13 ثانية
كشفت الحكومة، الثلاثاء الماضي، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مضامين مشروع القانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية، لتطويق غسل الأموال والتهرب الضريبي وإضفاء الشفافية في تداول الأسهم لحاملها. ويهدفأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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