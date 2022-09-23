مجتمع
شركات غسل الأموال تستنفر الحكومة
كشفت الحكومة، الثلاثاء الماضي، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مضامين مشروع القانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية، لتطويق غسل الأموال والتهرب الضريبي وإضفاء الشفافية في تداول الأسهم لحاملها. ويهدفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا