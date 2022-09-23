الأولى
التحقيق في ريع دراسات بالملايير
افتحاص وثائق تهم مكاتب مختصة أنجزت صفقات لفائدة مؤسسات عمومية تحولت الدراسات إلى ريع بالملايير تستفيد منه بعض المكاتب المختصة، وأصبح يمثل مصدر استنزاف للميزانية، إذ لا يتم الانتهاء من إعداد دراسة حول موضوع معين لفائدة بعض الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلا ويشرع في الإعداد لطلبأكمل القراءة »
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