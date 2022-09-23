أخبار الصباح
أخبار الصباح
< القنيطرة يشن الباشا الجديد للقنيطرة حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، بيد أن الحملة نفسها، تخضع إلى "انتقائية"، بسبب تدخلات تحصل "ليلا" من قبل بعض أعوان السلطة، الذين يقومون بإخبار "المحتلين" من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومازال حي الخبازات، وهو أشهر حي بالمدينة، يعاني بسبب احتلال الملكأكمل القراءة »
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