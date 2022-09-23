الأولى
شبكات مصرية تستدرج مغربيات للدعارة
تخفي نشاطها تحت يافطة “مكاتب للسمسرة” وأغلب ضحاياها يتزوجن صوريا أو عرفيا شنت المصالح الأمنية المصرية حملة على شبكات للنصب والاحتيال والدعارة تنشط تحت يافطة مكاتب “للسمسرة”، مهمتها استدراج مغربيات إلى الدعارة والنصب عليهن في زيجات صورية. واستغلت الشبكات نفسها إقبال المصريين على الزواج من مغربيات للنصبأكمل القراءة »
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