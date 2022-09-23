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غسل الأموال بكراء السيارات
أطاحت مصالح الدرك الملكي بسوق السبت والفقيه بن صالح، أخيرا، بصيد ثمين، تمثل في بارون كوكايين يعتبر من العناصر الإجرامية الخطيرة المتورطة في غسل الأموال. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الموقوف يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة وترويجها بعدة مناطقأكمل القراءة »
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