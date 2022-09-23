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انهيار خط الحليب

منذ 29 ثانية
تراجع الإنتاج بـ60 في المائة وفلاحون ومهنيون يطالبون بإجراءات جدية طالب فاعلون في إنتاج الحليب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتحيين معطياته وأرقامه، مؤكدين أن الصورة الوردية التي يقدمها عن القطاع لا علاقة لها بالواقع. وأوضح أحمد بوكريزية، رئيس فدرالية منتجي الحليب والمنتوجات الفلاحية،أكمل القراءة »

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منذ 29 ثانية


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