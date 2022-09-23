الأولى
استدعاء موثق ميت للشهادة
أثارت محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء الماضي، الحدث، بعد أن قررت تأجيل النظر في قضية يتابع فيها أشقاء بالمشاركة في تزوير وثائق رسمية تخص عقارات بالمدينة، إلى فاتح نونبر المقبل، لاستدعاء موثق لسماع إفادته في عقود بيع نسبت إليه، رغم أنه فارق الحياة منذ تسع سنوات. وجاء قرارأكمل القراءة »
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