fbpx
الأولى

استدعاء موثق ميت للشهادة

منذ 36 ثانية
أثارت محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء الماضي، الحدث، بعد أن قررت تأجيل النظر في قضية يتابع فيها أشقاء بالمشاركة في تزوير وثائق رسمية تخص عقارات بالمدينة، إلى فاتح نونبر المقبل، لاستدعاء موثق لسماع إفادته في عقود بيع نسبت إليه، رغم أنه فارق الحياة منذ تسع سنوات. وجاء قرارأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 36 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى