الأولى
تحت الدف
تستعرض الكلاب الضالة «مهاراتها» في تمزيق اللحوم البشرية، وأكلها بنهم كبير ببقاع البلاد، إذ وصل عدد الضحايا في مدة قصيرة إلى ثلاث، واحدة منهم “بروفيسورة” فرنسية، وأخرى طفلة في عمر الزهور بأكادير، والثالث شاب في طنجة، واللائحة مفتوحة على الدماء والأشلاء. في القرن 21، مازالت الكلاب تأكلأكمل القراءة »
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