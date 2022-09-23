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خاص

اليعقوبي يحرج خبراء الإسكان

منذ 43 ثانية
والي جهة الرباط يعدد مساوئ قطاع التعمير ويرسم خريطة طريق جديدة تفوق محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، في مداخلة له، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري الجهوي حول التعمير والإسكان، الذي احتضنه مقر الجهة نفسها، يوم أول أمس (الأربعاء)، على مختصين من وزارة فاطمة المنصوري، الذينأكمل القراءة »

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منذ 43 ثانية


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