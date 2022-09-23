خاص
اليعقوبي يحرج خبراء الإسكان
والي جهة الرباط يعدد مساوئ قطاع التعمير ويرسم خريطة طريق جديدة تفوق محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، في مداخلة له، خلال الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري الجهوي حول التعمير والإسكان، الذي احتضنه مقر الجهة نفسها، يوم أول أمس (الأربعاء)، على مختصين من وزارة فاطمة المنصوري، الذينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا