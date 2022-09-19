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العطش يحاصر جهة فاس
احتجاجات بكل الأقاليم والسكان في رحلات مكوكية يومية بحثا عن قطرة ماء جفت منابعه وعيونه رحلة أطفال ونساء وشيوخ قرى بالأقاليم التسعة لجهة فاس، إلى حيث توجد قطرة ماء صالح للشرب وإرواء ظمأ الإنسان والحيوان، طقس يومي متعب للجسد ومؤرق لقلوب منهكة من طول انتظار الانعتاق منأكمل القراءة »
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