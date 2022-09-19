الصباح السياسي
الدبلوماسية المغربية… مكاسب وإخفاقات
البجوقي: انتصارات الرباط مهمة والجزائراستعادت حيويتها بفضل الغاز والبترول باتت الحروب الدبلوماسية بين المغرب وخصومه حول ملف الصحراء المغربية أكثر شراسة، في السنين الأخيرة، خاصة بعد التطورات التي عرفها الملف، منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، على عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وإذا كان المحللون يعتبرون أنأكمل القراءة »
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