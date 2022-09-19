حوادث
إيقاف شقيق زعيم عصابة العروي
علم من مصدر مطلع، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بمدينة العروي، بإقليم الناظور، تمكنت مساء الثلاثاء الماضي من إيقاف أحد أفراد عصابة ” قطاع الطرق»، وهو شقيق زعيم العصابة المدعو “3000”، بعد توصلها بمعلومات حول وجود متحصلات من سرقات بحوزته. وحسب مصادر “الصباح» انتقلت عناصرأكمل القراءة »
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