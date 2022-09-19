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حوادث

إيقاف شقيق زعيم عصابة العروي

منذ دقيقة واحدة
علم من مصدر مطلع، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بمدينة العروي، بإقليم الناظور، تمكنت مساء الثلاثاء الماضي من إيقاف أحد أفراد عصابة ” قطاع الطرق»، وهو شقيق زعيم العصابة المدعو “3000”، بعد توصلها بمعلومات حول وجود متحصلات من سرقات بحوزته. وحسب مصادر “الصباح» انتقلت عناصرأكمل القراءة »

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