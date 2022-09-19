الأولى
“بوليساريو” في إفريقيا… بداية النهاية
وجودها في الاتحاد الإفريقي أصبح مسألة شكلية سيتخلص منها الأفارقة قريبا بقلم: الفاضل الرقيبي مع كل قمة للاتحاد الإفريقي، أو منتديات الشراكة الدولية، تظهر القيمة الحقيقية لوجود “بوليساريو” في هذا الصرح الإقليمي، ويتبين مدى الإحراج الذي تتسبب فيه عضويتها حتى لأقرب حلفائها التقليديين، وعلى رأسهم الجزائر وجنوبأكمل القراءة »
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