fbpx
حوادث

شاحنة جلود لتهريب المفرقعات بالعيون

منذ 8 ثواني
باشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، الخميس الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع سائق شاحنة يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية لتهريب الشهب الاصطناعية وترويج السجائر المهربة، لتحديد امتدادات أنشطة الشبكة التي يعمل لحسابها، من أجل كشف هوية شركائه وإيقافهم. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.