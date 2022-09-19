حوادث
شاحنة جلود لتهريب المفرقعات بالعيون
باشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، الخميس الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع سائق شاحنة يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية لتهريب الشهب الاصطناعية وترويج السجائر المهربة، لتحديد امتدادات أنشطة الشبكة التي يعمل لحسابها، من أجل كشف هوية شركائه وإيقافهم. وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »
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