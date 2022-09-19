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حوادث

اعتقال عدلين في سطو على عقارات

منذ 52 ثانية
متابعة موظف في حالة سراح وتحقيقات لكشف مزوري التوكيلات والعقود تبت الغرفة الجنحية لدى استئنافية أكادير، بعد غد (الأربعاء)، في ملف عدلين يزاولان بدائرة نفوذ المحكمة ذاتها، توبعا من قبل الوكيل العام للملك، وأودعا السجن المحلي لأيت ملول، بأمر من قاضي التحقيق. ويتعلق الأمر حسب مصادر “الصباح”أكمل القراءة »

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منذ 52 ثانية


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