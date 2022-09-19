حوادث
6 سنوات لهاتك عرض فتاتين بالجديدة
كان في حالة سكر قبل أن يعتدي على الضحيتين أثناء سباحتهما بالشاطئ أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، عازبا من ذوي السوابق القضائية يتحدر من برشيد وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية هتك عرض قاصرين بالعنف.أكمل القراءة »
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