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حوادث

96 قضية إرشاء بمحكمة إنزكان

منذ دقيقتين
كشف جدول الجلسات بالمحكمة الابتدائية لإنزكان أخيرا، الحجم المهول لعدد القضايا والملفات والأشخاص الذين تورطوا في الرشوة، الذين تنظر المحكمة في ملفاتهم. وكشفت الأرقام والأشخاص الذين تم ضبطهم من قبل السلطات استفحال وانتشار ظاهرة الرشوة بالنفوذ الترابي للمحكمة بإنزكان خلال 2022، والتي تصدت لها النيابة العامة، وذلكأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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