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حوادث

“وزيعة” في أراضي قياد “الحماية”

منذ 7 دقائق
رئاسة النيابة العامة تدخل على خط ملكيات مزورة تورط نافذين في السطو على عقارات بالبيضاء تفاجأ ورثة أحد القياد القدامى بمنطقة بوسكورة، عند معاينتهم أرضا تعود ملكيتها إلى مورثهم، بأن أشخاصا غرباء يستغلونها اعتمادا على ملكية لاحقة أنجزت بطرق تدليسية، وهم على علم يقيني بوجود ملكية سابقةأكمل القراءة »

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