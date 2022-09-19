الأولى
سطو على 44 هكتارا بطنجة بمحاضر ملغية
متصرف باع 18 هكتارا ويخطط لنهب ما تبقى من أرض الشركة باستعمال القضاء الإداري فجرت شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة والمفتشية العامة للسلطة القضائية، فضيحة مسلسل سطو على عقارات شركة، من قبل متصرف سابق تمكن باستعمال محاضر ملغية من حيازة 18 هكتارا وبيعهاأكمل القراءة »
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