حصريا.. مصدر مقرب يكشف تفاصيل عقد قران سعد لمجرد

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن المطرب المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه على “تويتر”، زواجه من صديقته المقربة غيثة العلاكي، التي رافقته منذ بداياته، معلقا “أطلب من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة، وأن يبارك لي فيه، وللمصونة غيثة بالرفاهية والذرية الصالحة، إنه على كل شيء قدير”.

وأكد مصدر مقرب من لمجرد، في اتصال مع “الصباح”، أن عقد قران الثنائي الذي شكل موضوع شائعات زواج متعددة في السنوات الماضية، سيتم بتاريخ 19 شتنبر الجاري بباريس، وسيقتصر على حضور عائلته وأقرب المقربين، بينما تقرر إجراء عرسهما في المغرب بعد ذلك بمدة.

وذاع اسم غيثة العلاكي منذ 2014، حيث شوهد سعد لمجرد معها في أكثر من صورة انتشرت على مواقع التواصل، وتضاربت الأقاويل حول علاقتهما آنذاك، لكنه نفى شائعات زواجه منها مؤكدا أنها صديقة مقربة لا غير، ويعتبرها فردا من العائلة.

وفي غشت 2018، حاز اسم صديقة لمجرد غيثة العلاكي على معدلات بحث مرتفعة، بعدما انتشر خبر إيقاف لمجرد في مطار فرنسا على خلفية تهمة الاغتصاب، وكانت حينها العلاكي أول من اتصل بهم، لتزيد التكهنات حول علاقتهما.

وفسر سعد لمجرد وقتها القصة الحقيقية، وذكر أنه كان من الصعب أن تصل بالعائلة لكي يخبرهم بالأمر، لذا فضل أن يتصل صديقته لأنها صاحبة خبرة في التعامل مع هذه الأمور، ليظل اسمها مرتبطا به مع مرور السنوات أينما ذهب، وينتهي بهما المطاف اليوم في قفص الزوجية الذي طال انتظاره.

يسرى عويفي