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مجوهرات لتبييض أموال المخدرات

منذ 18 ثانية
فتحت المصالح الأمنية في أقاليم بشمال المغرب تحقيقات أمنية حول أباطرة المخدرات يشتبه في علاقتهم بشبكات غسل الأموال، خاصة بعد ارتفاع تقارير حول عمليات مشبوهة لتبييض الأموال في عقارات وأراض فلاحية وكميات كبيرة من الحلي والمجوهرات. وباشرت المصالح الأمنية، تحت إشراف السلطات القضائية، حملة لإيقاف مبحوث عنهمأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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