الأولى
مجوهرات لتبييض أموال المخدرات
فتحت المصالح الأمنية في أقاليم بشمال المغرب تحقيقات أمنية حول أباطرة المخدرات يشتبه في علاقتهم بشبكات غسل الأموال، خاصة بعد ارتفاع تقارير حول عمليات مشبوهة لتبييض الأموال في عقارات وأراض فلاحية وكميات كبيرة من الحلي والمجوهرات. وباشرت المصالح الأمنية، تحت إشراف السلطات القضائية، حملة لإيقاف مبحوث عنهمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا